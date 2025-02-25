Захарова указала на совпадение суммы на "восстановление" Украины с долгом страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что представленная Киевом сумма на восстановление Украины совпадает с долгом страны.

Дипломат указала на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что "на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $524 млрд". "Столько же, сколько уже должны - удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Шмыгаль, выступая на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии, заявил, что будущее восстановление страны обойдется в 500 млрд евро и финансирование этих работ может стать заданием для Европы.

Тема восстановления Украины фигурирует и в обсуждаемом Вашингтоном и Киевом соглашении об украинских полезных ископаемых. В частности, британский журнал The Economist со ссылкой на источники сообщал, что Украина в рамках сделки должна будет передавать 50% своих будущих государственных доходов от природных ресурсов и портовой инфраструктуры в новый инвестиционный фонд, которым будет владеть правительство США, наполнять этот фонд Киев должен будет до тех пор, пока его размер не достигнет $500 млрд. Данный фонд должен будет, в частности, заниматься восстановлением Украины.