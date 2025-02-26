Госдума провела кадровые перестановки в комитетах

Кадровые перестановки в комитетах прошли 26 февраля на пленарном заседании Государственной Думы.

В частности, депутат Владимир Иванов был выведен из состава Комитета по промышленности и торговле и избран на должность председателя Комитета по делам национальностей.

Депутат Яна Лантратова была выведена из Комитета по просвещению и избрана на должность председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Депутат Ольга Тимофеева освобождена от должности председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Кроме того, были утверждены составы указанных комитетов, а также Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.