Ряд политиков из европейских стран оказался в панике из-за прямого общения между Москвой и Вашингтоном, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Особенное беспокойство выражает Киев с "засевшим там бывшим артистом комического жанра".

"Не меньшую панику ощутили и в некоторых европейских столицах. Там все эти годы не только помогали Украине и покрывали преступления, но и взращивали русофобию, распространяли ложь о целях и задачах СВО. В итоге они надули настолько огромный "пузырь лжи", что выбраться из него им теперь весьма непросто", - подчеркнул Небензя.

Небензя оценил проект резолюции США по Украине

Западники пытаются игнорировать факт, что "ветер переменился, оформился четкий запрос на мир. Единственное препятствие - киевский узурпатор и его европейские подельники", - отметил дипломат.

Ранее Небензя поддержал американский, а не европейско-украинский проект по Украине с предложенной Россией поправкой. Москва считает подготовленный США проект резолюции по Украине шагом в правильном направлении. При этом Россия рассчитывает на включение поправки об устранении коренных причин украинского кризиса.

"Мы внесли правку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса. Об этом не раз говорил президент США Дональд Трамп. Это способствовало бы его устойчивому урегулированию, как это предлагают в своем тексте Штаты", - подчеркнул Небензя. "Мы пытались договориться по-хорошему, но нас не хотели слушать и воспринимать всерьез", - напомнил Небензя.

По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа "узрела" настоящее лицо Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире.

Дипломат призвал делегации голосовать именно за американский проект резолюции по Украине.