Володин назвал приоритетные темы для вопросов ГД к отчету кабмина

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Совет Думы на заседании обсудил подготовку к ежегодному отчету правительства за 2024 год и перечень вопросов, которые депутаты намерены задать кабмину. В приоритете - вопросы, касающиеся реализации нацпроектов и госпрограмм, качества медицинской помощи, а также вопросы в сфере образования, науки и достижения технологического суверенитета, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На Совете обсуждалось формирование перечня вопросов, которые депутаты планируют поднять в рамках встреч с представителями правительства, а также на пленарном заседании в ходе отчета. В числе приоритетных тем - реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета, сказал Вячеслав Володин", - отмечается на официальном сайте Госдумы.

Как напоминается в сообщении, доклад председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме об итогах работы кабмина за 2024 год "запланирован на последнюю неделю марта".

"В преддверии отчета профильные комитеты Государственной думы проведут рабочие встречи с министрами, во фракциях - с заместителями председателя правительства. Они обсудят итоги проделанной работы, обозначат вопросы, которые волнуют граждан", - отметил Володин, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия"), фракциям "предлагается до 27 февраля направить в комитет Госдумы по контролю имеющиеся вопросы". "6 марта в 10 утра в Малом зале запланировано совещание со статс-секретарями - заместителями министров", - отметил Жуков. Он добавил, что комитеты уже начали проведение встреч с представителями правительства "для обсуждения паспортов национальных проектов".