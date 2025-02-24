Захарова пошутила о количестве пакетов санкций Евросоюза

Европейский союз, по всей видимости, решил принять пакеты антироссийских санкций по числу своих стран-членов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так дипломат пошутила по поводу слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, что ЕС намерен принять 17-й пакет рестрикций вслед за 16-м.

Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было во что заворачивать, — написала Захарова.

Ранее экономист Александр Пушко заявил, что санкции Евросоюза против еще 13 российских региональных банков никак не повлияют на банковскую систему страны, поскольку она давно адаптировалась к таким ограничениям. По его словам, многие кредитно-финансовые учреждения уже нашли альтернативные каналы организации платежей.