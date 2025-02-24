Захарова высказалась о санкциях Евросоюза

Санкции Евросоюза в отношении России не работают, но чем больше пакетов, тем «хуже дела» в Западной Европе. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Евросоюз объявил о 16-м пакете антироссийских санкций. Он включается в себя запрет на импорт первичного алюминия и добавляют в черный список 74 судна, которые входят в «теневой флот» РФ, 83 физических и юридических лиц, а также 53 компании, в том числе из Китая, Турции и Казахстана. Позже глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку 17-го пакета санкций против России.

«Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против РФ. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже», — прокомментировала это Захарова.

Она считает, что Евросоюз хочет сделать столько пакетов санкций, сколько стран-членов ЕС, чтобы «было во что заворачивать».