МИД России выставил Франции новые требования после взрыва у консульства

Россия обратилась к французским властям с требованием усилить меры безопасности для российских дипломатических учреждений во Франции после взрыва у генконсульства в Марселе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с произошедшим требуем от французских властей принятия исчерпывающих мер для надежного обеспечения безопасности Генконсульства в Марселе и других российских загранучреждений во Франции, их персонала», — заявила Захарова.

Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

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Она также указала на необходимость проведения объективного расследования инцидента. В том числе, Захарова отметила, что обеспечение безопасности российских загранучреждений должно стать приоритетом для французских властей в соответствии с международными дипломатическими конвенциями.

Сегодня, 24 февраля, в годовщину российско-украинского конфликта, внутри консульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв, по предварительным данным, из-за броска коктейля Молотова. Захарова назвала произошедшее терактом. Отмечается, что из людей никто не пострадал. Саперы уже завершили работы по обследованию территории.