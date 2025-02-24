Путин провел разговор с замкомандира бригады Черноморского флота

Президент России Владимир Путин заявил, что он провел разговор с заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Такое заявление Путин сделал во время встречи с председателем Центрального духовного управления мусульман страны Талгатом Таджуддином, которая состоялась в Кремле. При этом он также добавил, что российские мусульмане демонстрируют в зоне СВО свои лучшие качества — мужественно выполняют боевые задачи в условиях ведения боевых действий.

«Буквально пару дней назад разговаривал с одним из них — заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота», — заявил Путин.

Ранее Путин созвонился с Си Цзиньпином.