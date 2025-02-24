В России отреагировали на планы Украины создать аналог НАТО

Украина думает, что для мира ей надо вступить в НАТО, но желание Киева войти в блок — это одна из причин начала боевых действий, сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал на планы республики создать аналог альянса.

Ранее о соответствующих планах объявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, республика создаст свой военный альянс, если не сможет вступить в НАТО. Политик оговорился, что самостоятельно реализовать такой проект страна не сможет, для этого нужно будет обеспечить «такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир».

«Для того, чтобы потушить пожар — нужно побольше бензина, то есть чтобы был мир на Украине — надо вступить в НАТО, из-за которого, кстати, все и началось. Это одна из причин начала боевых действий на Украине. Это бряцанье их оружия, вступлением в НАТО они постоянно козыряли и уничтожением русскоязычного населения. И сейчас они хотят плеснуть туда для установления мира бензина, на этот огонь войны, чтобы он был еще более горючий. Я думаю, что это все нереально, и, вообще-то, мнение России высказано однозначно, что для этого [мира] нужно, и президент наш [Владимир Путин] однозначно высказал прямо по пунктам. Пока других вариантов нет, из этого будем исходить», — прокомментировал депутат.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для России членство Украины в блоке неприемлемо, поскольку оно создает серьезные угрозы безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. Она добавила, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно, альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми стране гарантировалось вступление в Североатлантический блок в будущем.