Российским школьникам необходимо рассказывать о преступлениях, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). К таким действиям призвала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, чьи слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

Она отметила, что в учебных учреждениях присутствуют парты Героев, во время занятий учителя рассказывают о подвигах российских бойцов. Однако о преступлениях украинских войск, продолжила парламентарий, практически никто не говорит.

«Необходимо, чтобы о преступлениях киевского режима рассказывали в наших школах. Было понятно, с кем воюют наши герои. Почему все это происходит… О преступлениях фашистов есть во всех музеях, а что касается сегодняшнего дня — есть недоработки», — пояснила вице-спикер.

Кузнецова добавила, что уже обратилась в Минпросвещения с просьбой создать норматив на соответствующую тему.