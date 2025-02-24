Сенатор Алексей Пушков в понедельник, 24 февраля, заявил, что в результате украинского конфликта Запад перестал быть единым.

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По его словам, Киев «проигрывает войну России», а вместе с ней и западные страны.

— Запад перестал быть единым. Демонстрация этого единства была главным содержанием саммитов НАТО, заседаний G7, ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности и других западных институтов. И вот, со сменой власти в США, между ними и Европой произошел раскол, который уже невозможно скрыть, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что Европу с высокой степенью вероятности ожидает «украинский синдром».

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по заявлению главы Белого дома Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине завершится на этой неделе, нет никакой точной информации. По его словам, в Кремле ожидают пояснений.

При этом на фоне заявлений Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине Вооруженные силы страны заподозрили его в якобы связях с Россией. Отмечается, что боевики ВСУ чувствуют себя преданными.