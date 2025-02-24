Вывезенных на Украину жителей Курской области эвакуируют в РФ

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина пришли к соглашению об эвакуации жителей Курской области, которые сейчас находятся в Сумах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Москальковой, Россия достигла договоренностей с Красным Крестом и украинской стороной, что жители Сум будут эвакуированы через Белоруссию в Россию. О каком количестве человек идет речь, не уточняется.

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Курской области

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Украина вывезла несколько десятков жителей Курской области в Сумскую область после удара ВСУ по зданию интерната в Судже. Дипломат уточнял, что связь с этими людьми есть по линии российского омбудсмена и Красного Креста.