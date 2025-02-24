Путин рассказал главе КНР, как прошли российско-американские переговоры

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время контактах между представителями РФ и США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта», — говорится в заявлении.

В Кремле добавили, что разговор Путина и Си Цзиньпина носил теплый и дружеский характер.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.