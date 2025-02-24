Президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы 24 февраля обсудили российско-американские переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин проинформировал Си о последних контактах России и США. Глава Китая выразил поддержку диалогу Москвы и Вашингтона, а также «готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования» украинского кризиса.

В Кремле подчеркнули, что разговор Путина и Си был продолжительным. В ходе беседы лидеры стран провели «углубленный обмен мнениями» по актуальным вопросам развития двусторонних отношений. Путин и Си обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.

Лидеры стран отметили, что сотрудничество РФ и КНР стало важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Это сотрудничество носит стратегический характер, «не подвержено внешнему влиянию и не направлено против кого-либо».

Также Путин и Си подтвердили график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием 80-летия Победы в Москве, саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествами в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией.

«Разговор носил тёплый и дружеский характер», - подчеркнули в Кремле.

В середине февраля президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Кремле сообщили, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи. Первые переговоры делегаций двух стран состоялись 18 февраля. И Москва, и Вашингтон оценили результаты встречи позитивно.