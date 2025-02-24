Си Цзиньпин и Путин пообщались по телефону

Президент России Владимир Путин пообщался с главой КНР Си Цзиньпином по телефону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Утверждается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. В ходе переговоров Си Цзиньпин заявил, что Пекин приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса.

Кроме того, глава КНР отметил, что Россия и Китай – хорошие друзья, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития.

Напомним, что на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о планах Путина созвониться с китайским коллегой. Он сообщал, что стороны, в числе прочего, обсудят прошедшие в Эр-Рияде переговоры Москвы и Вашингтона.

В прошлый раз Путин и Си Цзиньпин связывались 21 января в формате видеоконференции. В ходе беседы они обсудили различные вопросы, касающиеся двусторонних отношений, подвели итоги прошлого года и составили план на новый.