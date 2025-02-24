В Кремле приветствуют желание США переформатировать двусторонний диалог

В Москве положительно оценивают стремление Вашингтона начать диалог с Россией в новом формате.

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Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не видит вины России в возникновении украинского конфликта, а винит в этом президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Джо Байдена.

"Один из представителей администрации США, общаясь с прессой, на днях заявил о том, что США сейчас переформатируют в целом подходы к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддерживаем", - сказал представитель Кремля.

Песков также надеется, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта.

"Это то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе. И то, что они всегда отказывались делать. Ровно, как и предыдущая администрация в Вашингтоне", - сказал Песков.

Сейчас же, по его словам, Москва видит попытки Вашингтона разобраться в том, что же стало причиной этого конфликта.