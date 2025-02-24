В Кремле прокомментировали заявление Трампа о мире на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждёт уточнений от Белого Дома. Об этом пишет РИА Новости.

"В данном случае, я думаю, что будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров рассказал, когда Россия прекратит боевые действия

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп уверен, что договоренность по завершению конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе".