В Кремле прокомментировали заявление Трампа о мире на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждёт уточнений от Белого Дома. Об этом пишет РИА Новости.

"В данном случае, я думаю, что будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп уверен, что договоренность по завершению конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе".

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