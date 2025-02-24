Россия прекратит боевые действия на Украине, только когда переговоры по мирному урегулированию дадут твердый устойчивый результат с учетом реалий «на земле». Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Россия готова вести переговоры с любыми представителями, «которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира», и с Украиной, и с Европой.

«Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться», - подчеркнул Сергей Лавров.

По словам министра, вариант с «замирением сразу», остановкой боевых действий по линии соприкосновения и уже затем с продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит.

При этом Лавров обратил внимание на то, что на фоне заявлений европейских политиков «выделяется позиция США» по Украине, которая является последовательной и не призывает просто сразу же «замириться».

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами». При этом главы государств договорились продолжить контакты.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Первые переговоры делегаций двух стран состоялись 18 февраля. И Москва, и Вашингтон оценили результаты встречи позитивно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заверил, что России крайне важно, чтобы никакие препятствия не мешали осуществлению политической воли лидеров двух государств, направленной на начало процесса мирного урегулирования.