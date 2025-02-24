Захарова отреагировала на взрыв рядом с генконсульством РФ во Франции

Взрывы на территории генконсульства РФ во французском Марселе имеют все признаки теракта. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что взрывы произошли в 8:00 по местному времени (10:00 мск). На месте работают правоохранители и пожарные. По сообщениям СМИ, речь идет лишь о материальном ущербе — неизвестные закинули две емкости с зажигательной смесью. Рядом обнаружено угнанное авто.

«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта», — заявила Захарова.

Генконсул России в Марселе раскрыл подробности взрыва

Она добавила, что Москва также требует от Парижа шагов по усилению безопасности российских заграничных представительств.