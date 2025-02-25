Губернатор Вологодской области уволил последнего чиновника из "Северстали"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уволил с должности мэра Череповца Вадима Германова, который был последним выходцем из компании «Северсталь» в региональной власти. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, губернатор принял соответствующее решение в ходе заседания правительства 21 февраля. За час до этого, по данным журналистов, Филимонов лично беседовал с Германовым.

«На закрытой встрече губернатор указал по пунктам мэру на его ошибки», — заявил источник издания.

В ходе заседания Филимонов заявил, что решение о снятии мэра Череповца с должности является плановым и объясняется необходимостью централизации власти в регионе. Источник «Ведомостей» отметил, что увольнение главы города «связано с исчерпанием кредита доверия со стороны губернатора».

21 февраля сообщалось, что Германов покинул свой пост. Губернатор поручил своему заму по внутренней политике Евгению Тютюкову обеспечить «бесшовный, мягкий, комфортный переход».