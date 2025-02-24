Политолог Константин Сивков заявил, что украинский кризис завершится в рамках сценария, который будет повсеместно рассматриваться как победа России. Об этом Сивков рассказал «Царьграду».

Полной победой Сивков считает вхождение Украины в состав России, а частичной - признание новых российских регионов. Собеседник «Царьграда» добавил, что Европа не сможет повлиять на завершение конфликта.

«Это устраивает и Россию, и отчасти Запад, вернее, отчасти США. А мнение Европы в этом случае никого не интересует», - заявил политолог.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп не рассматривает Европу в качества субъекта переговорного процесса по Украине. По мнению Сивкова, в урегулировании будут участвовать только президент РФ Владимир Путин и Трамп.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Через несколько дней, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры РФ и США. Член российской делегации, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла «неплохо». В Госдепе сообщили, что стороны договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на этих переговорах Россия и США «не просто слушали, но и слышали друг друга». Представители США подчеркнули, что для разрешения украинского кризиса «недостаточно одного звонка, одной встречи», но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.