Лавров встретится с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего с официальным визитом в Анкару.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В графике президента на понедельник есть встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым», — заявили агентству в канцелярии турецкого лидера.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в воскресенье, 23 февраля, обсудил по телефону украинский конфликт с Эрдоганом. До этого сообщалось, что французский лидер и британский премьер Кир Стармер запросили встречу и вскоре прибудут в США. Как заявил президент Дональд Трамп, его французский коллега может посетить Штаты 24 февраля.