Шойгу направился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу направился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию
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Уточняется, что там у политика запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений — в частности, по тематике безопасности и обороны. По данным Совбеза, поездка продлится до 28 февраля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал привет российскому лидеру Владимиру Путину через секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу во время визита последнего в республику.

«Считаю абсолютно важным публично передать слова приветствия президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал он.

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