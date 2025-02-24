Сергей Лавров прибыл в Турцию с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что борт главы российского дипведомства приземлился в аэропорту Анкары.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда он отправится во главе делегации.

По словам Захаровой, будет обсуждаться широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки.

Напомним, на днях Лавров посетил ЮАР, где принял участие в совещании глав МИД стран и объединений, входящих в "Большую двадцатку".