Дубинский: Зеленский совершил ошибку, перейдя с Трампом на личности

Владимир Зеленский, перейдя на личности во взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом, допустил критическую ошибку. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

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"Проблема Зеленского в том, что у него нет и уже не будет обратного хода с Трампом… Он перешел на личности", - написал он в своем Telegram-канале.

Дубинский полагает, что у Зеленского остался единственный способ попытаться снова добиться расположения американского лидера - поехать в Вашингтон и подписать там соглашение о продаже украинских редкоземельных металлов США. Но в этом случае он может уже не возвращаться на Украину.

Уйти - это единственный разумный итог для Зеленского, уверен парламентарий.

По мнению Дубинского, украинский политик мог бы сказать, что не может подписать такой договор, но считает важным сохранить отношения с США, поэтому он уходит, и оставляет этот вопрос парламенту.

Для такого поступка надо иметь совесть и мозги, но у Зеленского нет ни первого, ни второго, заключил депутат.

Напомним, на днях Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Кроме этого республиканец указал, что реальный рейтинг политика на Украине составляет всего 4%.

Также Трамп заявил, что присутствие Зеленского на переговорах по урегулированию украинского конфликта "не очень важно".