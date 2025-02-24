Ульянов указал на изменившуюся риторику стран ЕС в отношении России
Риторика чиновников и лидеров ведущих стран — участниц Европейского союза в отношении России изменилась.
Внимание на это обратил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил в личном Telegram-канале, что европейские страны последние годы неоднократно заявляли о необходимости «победить» Россию на поле боя.
Ранее политолог Константин Блохин высказал мнение, что ЕС откажется от помощи Украине в случае провала ВСУ на фронте.