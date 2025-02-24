Существенных изменений в политике кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца относительно Украины ожидать не стоит, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Что важно нам [гражданам РФ] - больших изменений по России и Украине ожидать не приходится. Номинально Мерц занимал более жесткую позицию, обещая и поставку "таурусов", но скорее всего канцлер Мерц будет отличаться от кандидата Мерца, и будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию", - написал он.

Косачев отметил, что "образцовая" демократия Германии не будет учитывать мнения трети избирателей при формировании курса будущем власти, отдавших свой голос партиям, которые не поддерживают нынешнюю антироссийскую политику. "Ну и, соответственно, проблемы страны сохранятся, и никакой "косметикой" и перекладыванием власти из одного либерального кармана в другой их не решить", - подчеркнул сенатор.

Согласно предварительным прогнозам телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает на досрочных выборах в Бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в своей истории занимает "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали около 16% избирателей - на треть меньше, чем в 2021 году. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно.

"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера балансируют на грани попадания в Бундестаг. По данным экзитпола, проведенного ARD, они получили около 4,7% и 4,9% голосов соответственно. В то же время, согласно прогнозу телеканала ZDF, они набрали по 5% и еще имеют шансы пройти в парламент.

Явка составила около 84%. На парламентских выборах 2021 года она составляла 76,4%.