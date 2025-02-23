Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничеству

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назначен специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента РФ.

Отмечается, что при этом Дмитриев сохраняет текущую должность руководителя РФПИ.

Как отметили в пресс-службе фонда, в новом качестве он продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе с США.