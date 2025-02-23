Уолтц: США пересматривают подход к взаимодействию с Россией

Правительство Соединённых Штатов пересматривает свою стратегию взаимодействия с Россией и оказания поддержки Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы реформулируем то, как мы взаимодействуем с Россией», — приводит ТАСС слова Уолтца.

Он отметил, что Соединённые Штаты работают над изменением подхода к поддержке украинской экономики и сфере критически важных ресурсов, чтобы граждане США смогли увидеть результаты масштабных вложений.

Уолтц также акцентировал внимание на том, что в планы США входит урегулирование украинского конфликта.

Ранее Уолтц указал, что конфликт на Украине был спровоцирован.