Уолтц: США пересматривают подход к взаимодействию с Россией
Правительство Соединённых Штатов пересматривает свою стратегию взаимодействия с Россией и оказания поддержки Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Мы реформулируем то, как мы взаимодействуем с Россией», — приводит ТАСС слова Уолтца.
Он отметил, что Соединённые Штаты работают над изменением подхода к поддержке украинской экономики и сфере критически важных ресурсов, чтобы граждане США смогли увидеть результаты масштабных вложений.
Уолтц также акцентировал внимание на том, что в планы США входит урегулирование украинского конфликта.
Ранее Уолтц указал, что конфликт на Украине был спровоцирован.