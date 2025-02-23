Видео с предсказанием Жириновского о Путине и Трампе стало вирусным

В Сети стало вирусным видео с Владимиром Жириновским, снятое несколько лет назад. Политик предсказывает, что «всё будут решать Трамп и Путин, Путин и Трамп».

Видео было снято ЛДПР ТВ, год публикации неясен.

Жириновский находится один в кабинете, и на камеру рассуждает об отношениях США и России. Он говорит, что «пусть Америка будет тихой гаванью, и туда деньги все текут», но нельзя доводить до горячей фазы – «до ядерной войны между США и Россией».

«Если будут в пепле ядерном лежать все штаты США, и у нас пол-России будет гореть в этом аду ядерном, кто же выиграет? Немцы, китайцы, японцы? Зачем нам надо?», — высказывается политик.

По его словам, «если выигрывают Трамп и Путин, то «все будет дешевле», и американцы будут довольны». Россия не будет мешать экономической мощи США или ее вооружённым силам.

Жириновский отметил, что «надо договариваться на двоих».

«Я предлагаю вам, я, русский из России, из Москвы, говорю Трампу: "Всё делаем на двоих". Всё будет решать Трамп и Путин. Путин и Трамп. И будет всё спокойнее», — подытожил Жириновский.

Ранее мировая пресса назвала начавшиеся переговоры США и России «тектоническим сдвигом».