Стало известно, когда пройдут новые переговоры России и США

Новые переговоры между Россией и США, посвященные обсуждению «раздражителей в двусторонних отношениях», запланированы на конец следующей недели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — сказал Рябков.

Его слова передает ТАСС.

По словам Рябкова, Россия надеется на конструктивный диалог и положительные изменения в отношениях с США. Заместитель министра уточнил, что встреча пройдет на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств.

Ранее президент США Дональд Трамп провел длинный телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. После стороны начали подготовку к переговорам.

Первый этап переговоров РФ и США прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Делегаты двух стран 18 февраля обсудили украинский конфликт и двухсторонние отношения. Беседа шла 4,5 часа. Обе стороны назвали диалог удачным.