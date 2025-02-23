В МИД рассказали о контактах России и США

В настоящее время контактов между Россией и США немало. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В МИД рассказали о контактах России и США
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«В целом ситуация складывается таким образом, что контактов немало, они проходят по разным линиям. Их согласование занимает зачастую непродолжительное время», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

До этого Рябков сообщил, что в конце следующей недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Предыдущий раунд переговоров России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

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