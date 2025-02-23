Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал пост о депортации чеченцев и ингушей, которая началась 23 февраля 1944 года.

Он отметил, что 23 февраля — скорбная дата в истории чеченского народа. Кадыров напомнил, что по бесчеловечному приказу советского лидера Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию.

По его словам, ложные обвинения, ставшие официальным оправданием этого события, «не выдерживают никакой критики».

Кадыров назвал свой главный титул

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров поручил председателю парламента Чечни Магомеду Даудову решить вопрос с формулировками в новом учебнике истории, вызвавшими недовольство у представителей репрессированных народов СССР. До этого в учебнике истории России для 10-го класса под авторством Владимира Мединского и Анатолия Торкунова нашли спорный абзац о депортациях, а общественные деятели Северного Кавказа выступили с критикой по этому поводу. Позднее в конгрессе народов Кавказа заявили о согласовании правок в новом учебнике истории России.