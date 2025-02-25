Путин заявил, что вся Россия гордится подвигами казаков в зоне СВО

Представители Всероссийского казачьего общества (ВсКО) проявляют "беспримерную отвагу и стойкость" в зоне проведения специальной военной операции, вся Россия гордится их подвигами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам заседания II Большого круга Всероссийского казачьего общества.

Приветствие на открытии заседания зачитал помощник главы государства Дмитрий Миронов.

"Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет с честью служить родине и нашему народу", - говорится в приветствии.

Путин добавил, что участникам заседания, которое собрало представителей всех войсковых казачьих обществ, предстоит обсудить важные и "востребованные временем вопросы", связанные с повышением роли казачьих организаций в жизни страны, укреплением и взаимодействием с государственными структурами, а также вопросы сохранения самобытных традиций и обычаев.

"На протяжении многих столетий казаки мужественно сражались за свободу и независимость отечества, защищали его рубежи, осваивали новые территории и воспитывали молодежь на неоспоримых патриотических, духовно-нравственных ценностях", - подчеркнул Путин.

Ранее атаман ВсКО Виталий Кузнецов сообщал ТАСС, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения в составе добровольческих казачьих подразделений, в воинских частях и соединениях вооруженных сил, Росгвардии, других формирований одновременно находятся более 18,5 тыс. казаков. Создано 26 добровольческих казачьих подразделений. В СВО приняло участие более 250 атаманов всех уровней. За проявленные мужество и отвагу более 4,5 тыс. казаков награждены государственными и ведомственными наградами, 10 из них удостоены звания Герой Российской Федерации, четверо - посмертно.