Пушков: Макрон и Стармер хотят втянуть США в операцию на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона хочет втянуть США в операцию по введению военных на Украину.

Об этом в своём Telegram-канале заявил член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты парламента РФ Алексей Пушков.

По его словам, Стармер при поддержке Макрона разработал план по втягиванию США в то, чего до сих пор хотел избежать глава Белого дома Дональд Трамп – прямой ответственности за Украину.

Кроме того, по мнению сенатора, план учитывает нежелание Трампа втягиваться в военное противостояние с Россией, к которому мог бы привести ввод западных войск в зону конфликта под видом миротворческой операции.

«Ядовитое жало» у этого плана двойное, пояснил Пушков. Одна его часть состоит в том, чтобы под предлогом необходимости гарантировать будущее соглашение о мире, втянуть американцев в операцию по введению на Украину воинского контингента из Британии и Франции.

Пушков перечисляет составные части плана, в числе которых европейские военные не будут размещены на линии разделения, что должно снизить риск ударов по ним, территориальный вопрос, насколько можно судить, не затрагивается, а в случае принятия плана между США и Европой снимается напряжение – они вновь оказываются в одной лодке»

«Второе «ядовитое жало» данного плана, добавил сенатор, состоит в том, чтобы всё-таки протащить замысел ввода на Украину воинского контингента стран НАТО.

По его словам, где бы ни разместили эти 30 тыс. военных, и сколько бы ни подчеркивали, что в их отношении не будет действовать 5-ая статья договора о НАТО, всё это не отменяет того факта, что на Украину вводится, по замыслу Стармера и Макрона, именно натовский воинский контингент.