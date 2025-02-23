Эрдогану передали послание от Медведева

Делегация партии "Единая Россия" и посол России в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и передали ее председателю, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, приветствие от Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

"Представители "Единой России" передали приветствие председателя партии Дмитрия Медведева на имя председателя ПСР, президента Турции Тайипа Эрдогана. В нем, в частности, указывается, что "Единая Россия" высоко ценит конструктивные и регулярные контакты с ПСР и выражает уверенность в том, что совместными усилиями удастся добиться создания эффективных платформ диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на благо народов двух стран. Медведев, подчеркнув, что многоплановое партнерство наших государств опирается на крепкие традиции дружбы и взаимного уважения, также выразил надежду на дальнейшую координацию подходов Москвы и Анкары к обеспечению безопасности и устойчивого развития во всей Большой Евразии", - сообщили в посольстве.

Визит российской делегации состоялся "в развитие договоренностей об укреплении отношений между правящими партиями, достигнутых с руководством ПСР в Москве осенью 2024 года".

Восьмой съезд ПСР проходит в воскресенье в Анкаре. На нем оглашен ряд кадровых решений, касающихся состава руководящих структур партии, исполкома и центрисполкома.