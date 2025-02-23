Путин примет участие в коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ.

Как говорится в сюжете программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», помимо этого, у российского лидера запланированы международные контакты.

«Партнёрам по БРИКС Путин расскажет детали возобновления диалога России и США. Также в плане на неделю и другие международные контакты. Россия продолжает укреплять партнёрство со странами Африки. В графике Путина… традиционная коллегия ФСБ», — говорится в видео.

Ролик опубликовал в своём Telegram-канале автор программы Павел Зарубин.

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