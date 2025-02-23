МИД высказался о встрече делегаций России и США в Эр-РИяде 25 февраля

Никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не планируется, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что предварительно следующая встреча Москвы и Вашингтона пройдет в Саудовской Аравии 25 февраля.

«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится»,— отметил Рябков.

Напомним, что первый раунд переговоров России и США прошел 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны высоко оценили встречу, отметили ее результативность.

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Ранее Рябков сообщил, что новый этап российско-американских переговоров на уровне глав профильных департаментов может пройти в ближайшие две недели. По его словам, стороны обсудят устранение «внешних раздражителей».