Названа причина отказа Путина от звания генерала

Президент России Владимир Путин отказался от звания генерала, оставшись полковником, чтобы служить народу. Об этом заявил ТАСС редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, Путин выбрал служение России без генеральских погон и это был его сознательный выбор. Коротченко отметил, что Путин стремился целиком сосредоточиться на оперативной работе, а не на «парадных». Военный аналитик назвал решение Путина «решением человека и профессионала».

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Сам российский лидер тоже высказывался об отказе от генеральского звания на прямой линии в 2011 году. Он вспоминал, что первый президент России Борис Николаевич Ельцин предложил ему занять должность директора ФСБ.

«Когда я к нему пришел, он объявил о решении присвоить мне звание генерала — а я полковник, как известно. Я сказал <...>, что в свое время я покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться», — заключил тогда Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин максимально далек от популизма, при этом у него высокий уровень поддержки среди населения.