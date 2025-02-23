Новые территории России никто не продаст. Об этом в воскресенье, 23 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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— Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. Эти территории уже никто никогда не распродаст. Для нас главное это, — заявил Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Так представитель Кремля ответил на вопрос об опасности того, что президент Украины Владимир Зеленский под натиском Соединенных Штатов Америки «окончательно распродаст всю Украину», по сути отдав ее во владение США, говорится в Telegram-канале журналиста.До этого представитель Кремля сообщал, что Россия и США решили незамедлительно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президентов. По его словам, в мире будут те, кто попытается подорвать диалог России и США, и призвал быть начеку. В частности, препятствовать переговорам может и сама Украина.

Что дадут стране новые территории

Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине. При этом российская сторона обладает «козырями» в вопросе его урегулирования.