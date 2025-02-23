Песков назвал детали беседы Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы достигли соглашения о том, что проведение мирных переговоров по ситуации на Украине является возможным, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный телефонный разговор между сторонами состоялся 12 февраля 2025 года. Это был первый прямой обмен мнениями между лидерами РФ и США с февраля 2022 года.

«Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине», — отметил Песков.

Для России крайне важно, чтобы никакие препятствия не мешали осуществлению политической воли лидеров двух государств, направленной на начало процесса мирного урегулирования, подчеркнул представитель Кремля.

В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

По его словам, Москва продолжает оставаться открытой для диалога.