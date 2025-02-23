Путин обратился к защитникам Отечества

Президент РФ Владимир Путин заявил, что современному поколению россиян выпала почетная миссия — защищать Родину. Об этом глава государства сказал, общаясь с награжденными военными в Кремле, передает ТАСС.

В День защитника Отечества Путин в Кремле пообщался за бокалом шампанского с военными, которым только что присвоили звание Героя России.

«Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно сказать: на наши с вами плечи выпала такая сложная, но почетная миссия — защитить Россию», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россию удалось сохранить благодаря мужеству и тяжелому труду солдат, многие из которых остались неизвестными. Но и современному поколению россиян не стыдно перед предками.

«Мы сражаемся за Родину и сделаем все — я знаю, что и вы, и те, кто рядом с вами, — мы все сделаем все для того, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам», — подытожил президент.

Церемония награждения военных прошла в Кремле в воскресенье.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Поздравление в адрес ветеранов, личного состава и гражданского персонала Вооружённых Сил России опубликовано на сайте президента РФ.