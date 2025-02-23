Реакцию американского лидера Дональда Трампа и представителей его администрации на заявления Владимира Зеленского можно легко объяснить.

Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков напомнил, что Зеленский неоднократно делал некорректные заявления в адрес других политиков.

«Ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе... Такая реакция вполне объяснима», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков заявил, что общение президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа — диалог между двумя выдающимися президентами.