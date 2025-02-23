В Кремле объяснили отношение Трампа к Зеленскому

Крайне жесткая риторика американского лидера Дональда Трампа в адрес главы Украины Владимира Зеленского является ответом на некорректные высказывания последнего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такая реакция со стороны Трампа объяснима и ожидаема.

«Крайне жесткая риторика со стороны президента США в адрес Зеленского невозможно на это вообще не обращать внимание <...> Слушайте, Зеленский допускает некорректное высказывание в адрес глав государств, делает это неоднократно <...> Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Интервью с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе, также как и его администрация и соратники. И Трамп не исключение.

Песков также обратил внимание на важность анализа текущей ситуации для перспектив мирных переговоров. Он уточнил, что российская сторона остается открытой для диалога и стремится к реализации политической воли двух глав государств, договоренности о которой были достигнуты в ходе последних встреч.

По мнению западных СМИ, Трамп критикует украинского лидера из-за того, что тот содействовал его импичменту во время первого президентского срока. При этом глава Штатов испытывает «уважение, граничащее с восхищением» по отношению к Путину.