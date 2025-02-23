Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин традиционно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

Каждый год 23 февраля глава государства посещает Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России. В ходе церемонии вручения госнаград Путин выразил благодарность героям России за их ратный труд, подвиги и вклад в защиту Отечества.