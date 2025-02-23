Практически нет сомнений, что как минимум половина денег, которые получала Украина от США, «расхищена и вывезена из страны». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, заметив попутно, что глава киевского режима Владимир Зеленский толком не знает, куда ушли две трети выделенных на поддержку Киева Вашингтоном денег. Также глава департамента эффективности госуправления США Илон Маск заявил о намерении провести расследование коррупционных схем при поставках на Украину.

Отвечая на вопрос, будет ли проведен аудит материальной поддержки Киева со стороны США, Джабаров выразил уверенность, что так и произойдет. И это, по его мнению, для киевского режима и лично для Зеленского — «самая большая опасность и тревога на сегодня».

«Полагаю, что эта опасность для них даже большая, чем поражение по итогам СВО», — считает он.

У сенатора практически нет сомнений, что «как минимум половина денег, которые получала Украина от США, расхищена и вывезена из страны». И это, по мнению Джабарова, «будет политическим приговором Зеленскому».