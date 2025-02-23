Путин наградил одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою
Президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героя РФ штурмовика Андрея Григорьева, который одолел в рукопашном бою военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония награждения проходит сегодня в Кремле. Она приурочена к Дню защитника Отечества.
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