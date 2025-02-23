Путин наградил одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

Президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героя РФ штурмовика Андрея Григорьева, который одолел в рукопашном бою военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония награждения проходит сегодня в Кремле. Она приурочена к Дню защитника Отечества.

Маск высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Видел рукопашной схватки российского солдата, жителя Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим распространилось в начале января.