Раскрыты детали следующей встречи представителей России и США

Следующий этап российско-американских переговоров состоится с участием директоров департаментов МИД. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РЕН ТВ.

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Телеканал отмечает, что Рябков сделал заявление в воскресенье, 23 февраля.

«Первая встреча будет на уровне не замминистров, а директоров департаментов», — сказал он.

Ранее Рябков анонсировал новую встречу представителей России и США « в ближайшие две недели». По его словам, Россия и США ведут переговоры по двум «параллельным, но взаимосвязанным трекам». Это украинский кризис и налаживание двусторонних отношений.