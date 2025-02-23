Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем защитника Отечества, отметив, что искренняя любовь к Отчизне сегодня вдохновляет воинов России сражаться за свободу и независимость Родины.

"Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам наших предков. Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне, искренняя любовь к отчему дому сегодня вдохновляют воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Русской православной церкви.

Глава государства также пожелал патриарху успехов и всего самого доброго.