Сегодня в рядах врагов России царят ужас и паника, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 80 лет назад Россия победила фашизм, а его потомкам также не избежать расплаты, которая будет не в «новом Нюрнберге», а на поле боя.

«Так короче и справедливее. Жестче и надежнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на все. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что необходимо сделать невозможным реванш нацизма на земле. Также он отметил важность сохранения исторической памяти.

Медведев заявил о стремлении России предотвратить апокалипсис

Ранее в феврале Медведев заявил, что Москва будет оценивать политику Вашингтона по реальным делам новой администрации президента Дональда Трампа.